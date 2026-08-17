Шесть человек погибли при ракетном обстреле ВСУ по Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Колосково в Белгородской области. В результате погибли шесть мирных жителей, еще четверо пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Среди пострадавших – 14-летний подросток. Двоим раненым медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Остальных, в том числе ребенка, доставили в районную больницу, где врачи продолжают оказывать необходимую помощь.

"От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", – сообщил Шуваев.

Он также уточнил, что в результате попадания снарядов сгорела хозяйственная постройка и поврежден легковой автомобиль.

Всего в ночь на 17 августа средства ПВО сбили и уничтожили над территорией России 205 украинских беспилотников. Дроны самолетного типа были перехвачены над 8 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

При этом с начала 2026 года силы ПВО уничтожили более 101 тысячи беспилотников самолетного типа ВСУ над территорией РФ. Наиболее интенсивным по атакам месяцем стал июль, когда средства ПВО сбили 21,5 тысячи аппаратов. При этом за первые 16 дней августа российские военные ликвидировали 16,4 тысячи беспилотников.