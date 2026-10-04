Медведев предупредил о космической войне в случае блокировки спутников "Рассвет"

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Блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет" по просьбе Киева будет свидетельствовать об ее уничтожении и приведет к полноценной космической войне. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в соцсетях.

"Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз как игрушки с засохшей рождественской елки", – указал политик.

Он добавил, что космос является местом, где необходимо быть взаимно вежливыми.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что передача спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь России стала бы опасным и опрометчивым шагом. Говоря о системе "Рассвет", пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что в скором времени она начнет работать эффективнее.