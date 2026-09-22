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22 сентября, 10:50

Наука

Спутниковая группировка России достигла почти 400 аппаратов

Фото: roscosmos.ru

Российская спутниковая группировка достигла практически 400 аппаратов. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, в 2026 году на орбиту выведено порядка 60 космических аппаратов. Среди них – телекоммуникационные, навигационные и аппараты дистанционного зондирования Земли.

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. Запуск обеспечил расчет космических войск Воздушно-космических сил России (ВКС).

Космический аппарат приняли на управление наземные средства космических войск ВКС. С аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

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