"Роскосмос" предложил исследовать Венеру после 2036 года

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"Роскосмос" предложил исследовать Венеру с помощью автоматических космических аппаратов после 2036 года. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе идет речь о реализации государственной политики в области космической деятельности.

"<…> предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие РФ", – уточнили в проекте.

Госкорпорация также предложила начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года. При этом приоритетом "Роскосмос" считает развитие отечественных рынков услуг космической связи и навигации.

Среди других приоритетов – обеспечение технологического суверенитета, обороны и безопасности РФ при планировании и развитии ракетно-космической техники, орбитальных группировок и наземной космической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что NASA планирует создать американскую обитаемую станцию на Луне к 2032 году. До этого агентство объявило о своих планах по запуску трех беспилотных миссий, которые станут первыми шагами к формированию на спутнике постоянной базы. Первый этап продлится до 2029 года.