Смерчи могут появиться над Черным морем у побережья Кубани

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Смерчи могут сформироваться над Черным морем у побережья Кубани от Анапы до Магри. Об этом сообщается в телеграм-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Опасность сохранится до конца суток 26 июня, утром, днем и вечером 27-го числа. Также объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого будут достигать до 20 метров в секунду.

Смерчи также могут появиться в Сочи и Сириусе. Гражданам рекомендуется в этот период воздержаться от отдыха у воды и принять необходимые меры предосторожности.

Ранее смерч прошел в Свердловской области. В результате сильного порывистого ветра оказалась повреждена инфраструктура в городе Кушве. Ветер нарушил 40 кровель и повалил 25 деревьев.

Власти объявили, что пострадавшие от непогоды жители получат выплаты от 15 до 150 тысяч рублей. Синоптики заявили, что причиной разрушительного смерча стала большая разница температур.

