26 июня, 14:50Регионы
Смерчи могут появиться над Черным морем у побережья Кубани
Фото: ТАСС/Максим Чурусов
Смерчи могут сформироваться над Черным морем у побережья Кубани от Анапы до Магри. Об этом сообщается в телеграм-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Опасность сохранится до конца суток 26 июня, утром, днем и вечером 27-го числа. Также объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого будут достигать до 20 метров в секунду.
Смерчи также могут появиться в Сочи и Сириусе. Гражданам рекомендуется в этот период воздержаться от отдыха у воды и принять необходимые меры предосторожности.
Ранее смерч прошел в Свердловской области. В результате сильного порывистого ветра оказалась повреждена инфраструктура в городе Кушве. Ветер нарушил 40 кровель и повалил 25 деревьев.
Власти объявили, что пострадавшие от непогоды жители получат выплаты от 15 до 150 тысяч рублей. Синоптики заявили, что причиной разрушительного смерча стала большая разница температур.
Метеоролог заявил, что за теплый сезон в средней полосе России возникает до 5–7 смерчей