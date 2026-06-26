В Сочи и Сириусе объявлена угроза смерчей

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Появление смерчей прогнозируется над морем в Сочи и Сириусе до конца дня 26 июня, а также ночью и утром 27 июня. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

В частности, штормовое предупреждение было объявлено на участке Магри – Веселое в городе Сочи и на федеральной территории Сириус. Гражданам рекомендуется в этот период воздержаться от отдыха у воды и принять необходимые меры предосторожности.

Ранее смерч прошел в Свердловской области. В результате сильного порывистого ветра оказалась повреждена инфраструктура в городе Кушве. Ветер нарушил 40 кровель и повалил 25 деревьев.

Власти объявили, что пострадавшие от непогоды жители получат выплаты от 15 до 150 тысяч рублей. Синоптики объяснили, что причиной разрушительного смерча стала большая разница температур.

