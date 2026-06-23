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23 июня, 18:22

Происшествия

До 150 тысяч рублей выплатят жителям Кушвы, чье имущество повреждено из-за смерча

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Жители Кушвы, чье имущество и жилье повреждены из-за смерча, получат выплаты от 15 до 150 тысяч рублей. Такое заявление сделал губернатор Свердловской области Денис Паслер в мессенджере MAX.

По его словам, начинает работать комиссия, которая будет оценивать ущерб от стихийного бедствия.

"Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный мы перечислим уже сегодня. Задача муниципалитета – оперативно довести их до людей," – написал Паслер.

Людям, жилье которых можно восстановить, помогут со стройматериалами для ремонта.

Губернатор отметил, что Минфин региона уже получил поручение проработать для защиты от мошенников вопрос о перечислении на специальные счета компенсаций жителям, чью недвижимость признают утраченной.

Жители Кушвы поделились эмоциями от происходящего. Об этом сообщает телеканал "360".

"Я не спала, не могла уснуть. Как фильм про катастрофу посмотрела, только в реале. Это очень страшно", – рассказала одна женщина.

Другая местная жительница добавила, что ненастье дошло и до Володарского. Очевидица по имени Александра заявила, что также обрушился град. По ее словам, дул очень сильный ветер. Под его напором гнулись деревья, автомобили переворачивало.

Смерч прошел в Свердловской области 22 июня. После этого в Кушве ввели режим повышенной готовности. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям города. Известно, что полностью оказались разрушены 32 частных жилых дома, повреждены 15 линий электропередачи и 25 машин.

Ураган повредил около 100 домов в Свердловской области

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