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24 июня, 14:25

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Эксперт Варакин: большая разница температур стала причиной разрушительного смерча в Кушве

Эксперт назвал причину разрушительного смерча в Кушве

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Большая разница температур стала причиной разрушительного смерча в городе Кушве Свердловской области. Об этом в беседе с радио КП рассказал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

"О смерче знали заранее, за двое-трое суток штормовое предупреждение было объявлено на всей территории Свердловской области", – уточнил он.

По словам специалиста, складывались подходящие условия для образования смерча. Тем более, добавил Варакин, Урал является территорией, которую "любят" смерчи из-за горного рельефа.

В частности, северо-западнее Екатеринбурга сформировался грозовой фронт. Холодный фронт смещался с юго-запада на северо-восток в обеденное время, в самый пик прогрева.

"И получилось, что в теплом секторе этого циклона температура была плюс 30–32 градуса. А в тыловой части, над Кушвой – всего 15–20 градусов. То есть разность температур больше 10 градусов", – заключил эксперт.

Смерч прошел в Свердловской области 22 июня. После этого в Кушве ввели режим повышенной готовности. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям города.

Жители Кушвы, чье имущество и жилье были повреждены, получат выплаты от 15 до 150 тысяч рублей. Для этого начала работать комиссия, которая будет оценивать ущерб от стихийного бедствия.

Смерч разрушил более 30 домов в Свердловской области

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