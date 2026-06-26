Собянин: обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел завершающий этап реконструкции здания школы № 285 в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы. В рамках мероприятия мэр обратился к школьникам, их родителям и учителям.

Градоначальник отметил, что многие столичные школы успели морально и физически устареть. В этот раз специалисты полностью реконструировали одно из таких образовательных учреждений. По словам Собянина, ученики уже 1 сентября вернутся в практически новую школу.

В целом в текущем году планируется завершить работы по обновлению 100 зданий школ.

Мэр рассказал, что столичные власти делают многое для жителей Южного Медведкова: благоустроили парк "Яуза", возвели заново культурный центр "Полярный", реконструировали старые поликлиники.

"Программу реновации закончили в Медведкове практически полностью. Первый район, наверное, в Москве, в котором мы закончили эту программу", – подчеркнул Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, школа № 285, расположенная в Ясном проезде, была возведена в 1991 году. Общая площадь здания превышает 11 тысяч квадратных метров, а всего учреждение рассчитано на 825 учеников.

Реконструкция началась весной 2025 года. Специалисты обновили фасад и кровлю, заменили коммуникации, дверные и оконные блоки, устроили перегородки и стяжки пола, выполнили внутреннюю отделку. В настоящий момент еще ведется сборка и установка современного оборудования и мебели, завершается благоустройство пришкольной территории.

Ранее Собянин рассказывал, что в Таганском районе Москвы по программе "Моя школа" обновляют три исторических учебных заведения. Каждому из них более 90 лет. Работы проходят в школе № 1270 "Вектор" в Товарищеском переулке, школе № 1468 на Новорогожской улице и в школе № 498 на Народной улице.

