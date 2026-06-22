Сергей Собянин: три исторические школы обновят в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три исторических учебных заведения обновляют в Таганском районе Москвы по программе "Моя школа". Каждому из них более 90 лет, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Основные корпуса школ были возведены в середине 1930-х годов по индивидуальным архитектурным проектам.

Школу № 1270 "Вектор" в Товарищеском переулке стилизовали под старинный замок. Здание имеет высокую арку у центрального входа и башню с винтовой лестницей. Оно является сложным комплексом из двух корпусов: основного 1936 года постройки и пристроенной части 1995 года.

Школа № 1468 на Новорогожской улице состоит из четырехэтажного корпуса 1934 года, трехэтажной пристройки 1980-го и соединительной галереи. Особенность здания состоит в двух широких лестничных маршах и декоративном карнизе на фасаде.

Школа № 498, расположенная на Народной улице, представляет из себя четырехэтажное здание с цокольным этажом.

В рамках работ специалисты обновляют все здания от фундамента до крыши, сохраняя архитектурную гармонию и исторические элементы. После завершения обновления школы получат светлые фасады с терракотово-оливковыми или песочно-оливковыми акцентами.

В зданиях сделают зоны отдыха с диванами, пуфами и подоконниками. Вместо традиционных библиотек появятся медиатеки. В учебных кабинетах установят новое оборудование для изучения естествознания, робототехники, программирования и других научных дисциплин. Для занятий физкультурой построят современные спортзалы с безопасным покрытием и новыми тренажерами.

Кроме того, специалисты проведут благоустройство пришкольных территорий, общая площадь которых составляет более 2 гектаров. Во дворах появятся физкультурно-спортивные зоны, площадки для подвижных игр, пространства для общешкольных мероприятий и места тихого отдыха.

Ранее Собянин объявил о завершении реконструкции школы № 2073 в районе Вороново в ТиНАО. Здание 1972 года постройки находится на Центральной улице в селе Кленово. В ходе работ там усилили конструкции и заменили устаревшие элементы с использованием современных технологий. Также специалисты обновили наружные и внутренние инженерные системы.

