Собянин: обновленная школа в Воронове примет учеников 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на своей странице в МАХ объявил о завершении реконструкции школы № 2073 в районе Вороново в ТиНАО.

Здание 1972 года постройки находится на Центральной улице в селе Кленово, напомнил мэр. В ходе работ там усилили конструкции и заменили устаревшие элементы с использованием современных технологий. Также специалисты обновили наружные и внутренние инженерные системы.

На прилегающей территории, в свою очередь, были обустроены игровые зоны и места для отдыха, а также высажены кустарники.

В результате, как отметил градоначальник, учебное заведение превратилось в удобное и безопасное пространство для 350 учеников 1–5-х классов. У детей появилась возможность заниматься в лаборатории естествознания и посещать театральный кружок.

Вместе с тем глава города уточнил, что реконструированное здание соединили теплым переходом с новым корпусом, который был открыт в 2024 году. Работы проводились в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

"1 сентября школа будет ждать своих учеников", – заключил Собянин.

Немногим ранее столичные власти утвердили архитектурную концепцию "школы будущего", которую построят в Таганском районе. Здание возведут на Новорогожской улице. Согласно проекту, его окружат жилой застройкой.

В школе обустроят многосветное пространство. Оно объединит вестибюль, обеденный зал, расположенный на нескольких уровнях амфитеатр, медиатеку открытого доступа и видовые зоны отдыха. Центр учебного заведения визуально свяжут с малым атриумом начальной школы. Таким образом, все пространство будет выглядеть как одна цельная композиция.

