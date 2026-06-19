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19 июня, 14:01

Город

В школе в Даниловском районе Москвы завершаются фасадные работы

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

В новой школе, которую строят в Даниловском районе Москвы, завершаются фасадные работы, рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что школа, которая будет находиться по адресу улица Восточная, владение 4А, строится за счет Адресной инвестиционной программы Москвы. Она рассчитана на тысячу мест, а ее площадь составит 18 тысяч квадратных метров.

Сейчас ведется устройство стен и перегородок, а также внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство территории.

Планируется, что школа станет важной частью образовательной инфраструктуры Даниловского района. Главный вход в нее спроектирован на уровне земли, благодаря этому удобно будет всем посетителям, включая маломобильных граждан. Внутри – лифт, чтобы можно было попасть на любой этаж.

Руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров добавил, что учебное заведение будет оснащено всем необходимым для обучения и развития. Например, универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы, в которых будет современное оборудование. Кроме того, предусмотрены медиатеки, обеденный зал и множество других помещений.

"Прилегающую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, обустроят газоны, а также установят малые архитектурные формы. Кроме того, будет обустроена современная спортивная площадка с безопасным покрытием", – заключил Александров.

Ранее Сергей Собянин объявил, что завершена реконструкция школы № 2073 в районе Вороново в ТиНАО. Была усилена конструкция и заменены устаревшие элементы. Помимо этого, на прилегающей территории обустроили игровые зоны и места для отдыха.

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