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17 августа, 20:22

Шоу-бизнес

Организаторы концерта Канье Уэста выбрали "Газпром Арену" из-за закрывающейся крыши

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Москве пройдут на "Газпром Арене", а не в "Лужниках", как планировалось изначально, из-за возможной плохой погоды, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.

Генеральный директор агентства Анна Субчева объяснила, что команда артиста проанализировала погоду за последние три года в Москве и предположила, что в городе может быть низкая температура и дождь. Из-за этого они попросили рассмотреть закрытую площадку.

Переговоры о проведении выступлений рэпера в России велись с 2024 года. За это время у артиста сменилась команда, с которой удалось договориться за три месяца.

Субчева также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дизайнер Гоша Рубчинский принимал участие в переговорах по поводу будущих концертов.

Выступления Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Стоимость билетов – от 9 до 160 тысяч, а самые дешевые билеты были раскуплены в течение часа. Кроме того, музыкальный продюсер Яна Рудковская допустила, что артист может посетить Москву.

При этом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже заявил, что готовит официальное обращение в компетентные органы и министерство культуры с требованием отменить концерты Уэста и заблокировать продажу билетов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал не делать этого, поскольку проведение концерта не является вопросом безопасности или государственной важности.

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