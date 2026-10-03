Психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Анатолий Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил его директор Сергей Рудых.

По его словам, психотерапевт умер 3 октября в 6:45. Предположительной причиной смерти Рудых назвал возраст.

Дата и время прощания будет опубликована позднее.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. После школы он поступил в Винницкий медицинский институт и получил специальность врача-лечебника.

В конце 1980-х годов Кашпировский стал известен благодаря телевизионным сеансам психотерапии. По его словам, попасть на телевидение ему помог журналист Владислав Листьев, увидевший его выступление в Москве.

В 1993 году Кашпировский стал депутатом Государственной думы России и оставался в парламенте до 1995 года.