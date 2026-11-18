03:31Политика
Дмитриев призвал Европу направить деньги на восстановление Украины, а не войну
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Европейским странам пора задуматься о послевоенном восстановлении Украины, а не о новых финансовых вливаниях в продолжение конфликта. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами призвал европейские государства пересмотреть свои приоритеты. По его мнению, деньги следует направлять на восстановление украинской экономики и разрушенной инфраструктуры, а не на затягивание боевых действий.
"Европе следует сосредоточиться на финансировании восстановления Украины, а не на затягивании войны", – написал он.
Ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро по программе финансовой поддержки Ukraine Facility. Этот транш станет крупнейшим единовременным платежом Киеву за все время действия программы. Украинская сторона сможет получить одобренные средства в ближайшее время.