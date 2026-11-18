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Европейским странам пора задуматься о послевоенном восстановлении Украины, а не о новых финансовых вливаниях в продолжение конфликта. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами призвал европейские государства пересмотреть свои приоритеты. По его мнению, деньги следует направлять на восстановление украинской экономики и разрушенной инфраструктуры, а не на затягивание боевых действий.

"Европе следует сосредоточиться на финансировании восстановления Украины, а не на затягивании войны", – написал он.

Ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро по программе финансовой поддержки Ukraine Facility. Этот транш станет крупнейшим единовременным платежом Киеву за все время действия программы. Украинская сторона сможет получить одобренные средства в ближайшее время.