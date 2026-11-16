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Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Эта сумма станет крупнейшим единовременным платежом Киеву за все время действия программы. Украинская сторона сможет получить средства в ближайшее время. Из общей суммы около 5 миллиардов евро будут направлены за счет кредита, предусмотренного для поддержки Украины в 2026 году.

В европейском ведомстве уточнили, что выделение средств стало возможным после выполнения Киевом более 20 условий, связанных с проведением реформ. В частности, речь идет о преобразованиях судебной системы, мерах по противодействию коррупции, а также изменениях в энергетической отрасли и финансовом секторе страны.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик заявил, что Европа сталкивается с экономическими трудностями, а продолжение финансовой поддержки Украины только усугубляет положение ЕС. По его мнению, вместо работы над сохранением мира и повышением уровня жизни граждан руководство Евросоюза продвигает интересы, которые не отвечают потребностям европейцев.