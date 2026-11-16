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Европейские страны сталкиваются с экономическими трудностями, а продолжение финансовой поддержки Украины лишь усугубляет положение Евросоюза. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Европарламента от Словакии, глава партии "Республика" Милан Угрик.

По словам политика, вместо работы над сохранением мира и повышением уровня жизни европейцев руководство ЕС продвигает интересы, которые не отвечают потребностям собственных граждан. Он также раскритиковал санкционную политику Брюсселя и призывы продолжать конфликт до последнего украинского солдата.

Угрик считает, что выделение Киеву финансовой помощи и предоставление новых кредитов на десятки миллиардов евро негативно отражаются на экономике европейских стран. По его оценке, такая политика усиливает инфляцию, увеличивает долговую нагрузку и "тянет ЕС на дно".

Европарламентарий добавил, что расходы на поддержку Украины вызывают недовольство жителей европейских стран. По его словам, граждане вынуждены сталкиваться с финансовыми трудностями, пока значительные средства направляются на конфликт за пределами Евросоюза.

Ранее СМИ сообщали, что украинские власти рассчитывают на долгосрочную финансовую поддержку западных партнеров для содержания армии как минимум в течение десяти лет. Эти средства необходимы Киеву, чтобы сохранить численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч военнослужащих.