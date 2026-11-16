02:02Мэр Москвы
Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
На фоне атаки аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку самолетов. Рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами. Ранее аналогичный режим работы ввели в аэропорту Внуково.