У берегов Камчатки за несколько часов произошли три землетрясения

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Три подземных толчка зарегистрировали в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Самое сильное землетрясение произошло в 168 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Очаг первого сейсмособытия находился на глубине 49 километров под морским дном. Еще через три часа специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 в 161 километре от краевого центра.

После произошло третье землетрясение. Его магнитуда составила 3,6, а эпицентр находился в 193 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Информации о том, насколько сильно подземные толчки ощущались в населенных пунктах, не поступало. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Филиппин. Очаг залегал на глубине около 10 километров.