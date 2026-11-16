01:00Происшествия
У берегов Камчатки за несколько часов произошли три землетрясения
Фото: depositphotos/vchalup2
Три подземных толчка зарегистрировали в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Самое сильное землетрясение произошло в 168 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Очаг первого сейсмособытия находился на глубине 49 километров под морским дном. Еще через три часа специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 в 161 километре от краевого центра.
После произошло третье землетрясение. Его магнитуда составила 3,6, а эпицентр находился в 193 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Информации о том, насколько сильно подземные толчки ощущались в населенных пунктах, не поступало. Тревогу цунами не объявляли.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Филиппин. Очаг залегал на глубине около 10 километров.