Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Колумбии

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Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,6 в колумбийском департаменте Толима. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение Национальной геологической службы Колумбии.

По информации ведомства, землетрясение произошло в 09:13 по всемирному координированному времени (12:13 по московскому времени). Ближайший населенный пункт – Чапарраль – расположен в 22 километрах от эпицентра. Очаг находился на глубине до 30 километров.

О последствиях сейсмического события пока не сообщалось. Данных о разрушениях, погибших или пострадавших нет. Ситуацию отслеживают экстренные службы.

Ранее у берегов Вануату за 1,5 часа произошло 3 землетрясения магнитудой от 5,0 до 6,1. Самое сильное из них зарегистрировали в 05:59 по московскому времени. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угрозу цунами не объявляли.

