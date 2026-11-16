Зеленский пожаловался на тяжелую ситуацию после ударов ВС России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке в Запорожье и Днепропетровской области после ударов российских войск. По его словам, с начала сентября эти территории, а также столичный регион подвергались ударам по энергетическим объектам.

"В Запорожье и Днепропетровском регионе сложилась очень непростая ситуация после российских ударов", – написал Зеленский в телеграм-канале.

Глава киевского режима также сообщил, что с начала сентября больше всего ударов по объектам энергетики пришлось на Днепропетровскую область. Второе место по этому показателю занял столичный регион.

Ранее министерство обороны России сообщило об ударе по электроподстанции в Ровенской области Украины. Объект расположен в населенном пункте Великие Межиричи и, по данным ведомства, обеспечивает работу логистических центров ВСУ, используемых для хранения военного имущества.