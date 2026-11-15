Собянин сообщил о ликвидации еще 10 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и уничтожили еще 10 вражеских беспилотников, которые направлялись к столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Атака на Москву началась вечером 15 ноября. Ранее мэр сообщил о ликвидации еще четырех дронов.

В связи с этим столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.

