15 ноября, 20:31Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще 10 БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и уничтожили еще 10 вражеских беспилотников, которые направлялись к столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Атака на Москву началась вечером 15 ноября. Ранее мэр сообщил о ликвидации еще четырех дронов.
В связи с этим столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.