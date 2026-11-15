Уголовное дело возбуждено после угрозы пассажира захватить самолет в Волгограде

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Уголовное дело возбудили после угрозы авиадебошира захватить самолет в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Кинологи обследовали самолет и не обнаружили предметов, представляющих опасность.

В ведомстве уточнили, что действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Об инциденте стало известно 15 ноября. 42-летний житель Подмосковья находился на борту самолета с внешними признаками опьянения и угрожал захватить борт.

Его задержали в аэропорту Волгограда. Полицейские доставили мужчину в отдел для разбирательства, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Суд назначил ему шесть суток административного ареста.

