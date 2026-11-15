Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземный толчок выявили в 21:41 по местному времени (16:41 по московскому) в 9 километрах к востоку от города Юнион. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Колумбии. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в департаменте Толима.

В результате два человека получили травмы. Также были повреждены десять жилых домов. Колумбийская геологическая служба получила более 4,5 тысячи сообщений от жителей, почувствовавших подземные толчки.

