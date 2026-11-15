Детский сад в районе Очаково-Матвеевское построен на 60%

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Готовность нового детского сада на Озерной улице в московском районе Очаково-Матвеевское достигла 60%. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, его слова приводит портал мэра и правительства.

Объект площадью 3,5 тысячи квадратных метров возводят на территории жилого комплекса, после завершения работ его передадут в городскую систему образования.

Основные конструктивные работы на площадке уже завершили – строители закончили монолитный каркас, возвели стены и выполнили отделку фасада. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, прокладывают инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию.

Детский сад разместится в трехэтажном здании. Помимо групповых помещений, там оборудуют залы для музыкальных мероприятий и занятий физкультурой, а также кабинет для развивающих занятий. Его пространство можно будет менять благодаря трансформируемой перегородке.

Внешний облик здания выдержат в бежевых и зеленых оттенках. Для фасада выбрали белую штукатурку и металлические кассеты с оливковыми ламелями. Входную группу оформят панорамным остеклением, а окна верхних этажей дополнят цветными откосами и металлическими элементами.

Во дворе создадут восемь площадок – шесть игровых и две спортивные. Также на территории высадят деревья и кустарники.

За ходом строительства с сентября 2024 года следит Мосгосстройнадзор. Инспекторы проверяют объект на всех этапах – от подготовки площадки до приемки. За это время они провели девять контрольно-надзорных мероприятий.

Работы ведутся в рамках развития социальной инфраструктуры столицы и соответствуют целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Москве на Дорожной улице открыли детский сад на 150 мест. В здании оборудовали шесть групп с игровыми зонами, спальнями, раздевалками и буфетами, а также музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

На прилегающей территории обустроили шесть игровых и одну спортивную площадку, высадили деревья, кустарники и цветы.

