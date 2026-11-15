Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 12:07

Политика

Лавров заявил, что определенные Путиным цели СВО никогда не менялись

Фото: kremlin.ru

Сформулированные Владимиром Путиным цели специальной военной операции остаются неизменными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

"Переговорная линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись", – указал он.

Глава МИД также отметил, что Москва обсуждает украинский вопрос с американской стороной предметно, опираясь на реальные данные. По его словам, диалог строится на основе фактической ситуации на земле и первопричин конфликта.

Кроме того, Лавров затронул позицию европейских стран. Он подчеркнул, что их заявления подтверждают отсутствие понимания того, какая роль им может быть отведена на переговорах по Украине.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе последних контактов по Украине появились новые идеи по урегулированию, некоторые из которых могут привести к прорывам. По его словам, в ходе дискуссий возникло несколько новых идей, которые сейчас изучаются. Часть из них способна напрямую привести к прорывам, другие могут перерасти в новые предложения и помочь заполнить оставшиеся пробелы.

Евросоюз утвердил состав группы переговорщиков для контактов с Россией

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика