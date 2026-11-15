Лавров заявил, что определенные Путиным цели СВО никогда не менялись

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Сформулированные Владимиром Путиным цели специальной военной операции остаются неизменными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

"Переговорная линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись", – указал он.

Глава МИД также отметил, что Москва обсуждает украинский вопрос с американской стороной предметно, опираясь на реальные данные. По его словам, диалог строится на основе фактической ситуации на земле и первопричин конфликта.

Кроме того, Лавров затронул позицию европейских стран. Он подчеркнул, что их заявления подтверждают отсутствие понимания того, какая роль им может быть отведена на переговорах по Украине.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе последних контактов по Украине появились новые идеи по урегулированию, некоторые из которых могут привести к прорывам. По его словам, в ходе дискуссий возникло несколько новых идей, которые сейчас изучаются. Часть из них способна напрямую привести к прорывам, другие могут перерасти в новые предложения и помочь заполнить оставшиеся пробелы.

