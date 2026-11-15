В Зеленограде девять человек доставили в полицию после драки и взрывов пиротехники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Из-за взрывов пиротехники на детской площадке в Зеленограде в полицию доставили девять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Поводом для проверки стали обращения жителей, поступившие около 21:20 14 ноября. Они сообщили о звуках, напоминающих выстрелы, и нападении группы молодых людей на мужчину возле дома в корпусе 902.

Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что инцидент произошел на площадке между корпусами 902 и 903, где компания использовала пиротехнические изделия. По предварительным данным, там же был избит мужчина.

Когда наряд прибыл на место, пострадавшего уже не было. Он не обращался в полицию с заявлением.

Сейчас правоохранители выясняют подробности произошедшего и устанавливают остальных участников конфликта. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в карусельную дверь гостиницы Novotel в деловом центре "Москва-Сити", после чего водитель вышел из машины и станцевал лезгинку. В результате инцидента пострадал охранник отеля.

Позже мужчину задержали и предъявили ему обвинение в хулиганстве. По данным МВД, перед происшествием сотрудники охраны отказались пропустить в здание агрессивно настроенного посетителя, после чего тот протаранил стеклянные двери и попытался скрыться, повредив шлагбаум на выезде.

