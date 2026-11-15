Движение перекрыли на съезде с дублера СВХ на МСД после ДТП

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Движение перекрыли на съезде с дублера СВХ на МСД в направлении области после ДТП в районе проезда Черепановых, дома 74. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение.

На месте работают городские оперативные службы, информация о возможных пострадавших уточняется. Перекрытие действует на участке со стороны 3-го Нижнелихоборского проезда. Водителям рекомендовали выбирать маршруты объезда.

Ранее на 224-м километре Московского малого кольца (А-107) столкнулись два грузовых автомобиля. Из-за ДТП проезд организовывали только по одной из двух полос, а затор в направлении Варшавского шоссе достигал 4,5 километра. О пострадавших не сообщалось.

