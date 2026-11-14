Выведенный на орбиту аппарат "КОЭН" начал передачу данных в штатном режиме

Фото: vk.ru/roscosmos

Частный спутник дистанционного зондирования Земли "КОЭН" передает телеметрические сигналы в штатном режиме после вывода на орбиту. Об этом сообщили в компании-разработчике аппарата "МТ-Лаб", передает ТАСС.

Аппарат запустили с космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 04:16 по московскому времени. После отделения от третьей ступени разгонный блок "Фрегат" вывел спутники на целевую орбиту.

Вместе с "КОЭН" на орбиту отправился аппарат "Киноспутник". Оба спутника приняты на управление наземными средствами.

До этого разработчики российского перспективного транспортного космического корабля нового поколения вышли на этап автономных комплексных испытаний. Корабль уже собирают, создают его макеты и экспериментальные установки.

