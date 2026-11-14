СК взял на контроль расследование пожара в жилом доме на улице Полбина в Москве

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Следственный комитет России взял на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство после пожара в жилом доме на улице Полбина в Москве. Об этом сообщили в СК России.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что причиной возгорания мог стать поджог двери квартиры, где жили супруги и четверо детей. Пожар удалось потушить. Следственные органы столичного СК возбудили дело по факту покушения на убийство.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Установление обстоятельств возгорания контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

