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14 ноября, 17:02

Общество

Мокрый снег может пройти в Московском регионе ночью 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мокрый снег может пройти предстоящей ночью в Московском регионе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, ночью в столице столбики термометров покажут от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Днем в воскресенье, 15 ноября, осадков не прогнозируется. При переменной облачности температура воздуха в столице составит плюс 2–4 градуса, по области – от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Без осадков синоптики ожидают и погоду в понедельник, 16 ноября. Ночью в Москве будет от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов в столице и плюс 1–6 градусов по области.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в Московском регионе всю следующую неделю температура воздуха будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Самыми холодными станут ночь на 17 ноября, когда столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов, и ночь на 18 ноября с ожидаемыми минус 2 градусами.

Климатическая зима наступила в Москве

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