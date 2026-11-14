14 ноября, 12:58Мэр Москвы
Собянин: новый надземный переход свяжет Восточное Дегунино и Алтуфьевский район
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Восточное Дегунино и Алтуфьевский район свяжет надземный пешеходный переход над МЦД-1, который откроет жителям короткий и безопасный маршрут над железной дорогой с интенсивным движением поездов. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Длина сооружения составит около 150 метров. Со стороны Восточного Дегунина переход выйдет к пересечению улицы Зарянова и Керамического проезда, со стороны Алтуфьевского района – к Путевому проезду. Лестничные сходы специалисты оборудуют лифтами.
"Даже такие утилитарные сооружения стараемся сделать привлекательными. В этом случае архитекторы вдохновились образом космических станций. Они выбрали радиальную форму с плавными обводами", – отметил мэр столицы.
Начать строительство планируется в этом году. Работы проведут без остановки движения поездов.
Ранее в Москве согласовали архитектурную концепцию надземного пешеходного перехода у станции метро "Тютчевская". Он появится в районе 42-го километра МКАД и соединит станцию с обеими сторонами магистрали. С вестибюлем "Тютчевской" сооружение будет связано через подземную часть.
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