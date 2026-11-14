В столице установили 15 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Западном административном округе столицы на конечных остановках "Солнечная" и "Барклая" появились 15 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Первая из зарядок расположена у одноименной станции четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), вторая – у парка "Фили". Новые объекты позволят большему числу электробусов выходить на маршруты.

В текущем году ультрабыстрые зарядные станции впервые появились на шести площадках и конечных станциях Мосгортранса. Помимо ЗАО, новые объекты разместились в Северном (на конечной станции "МЦД Лихоборы"), Новомосковском (на "Тютчевской"), Восточном (на "Южном Измайлове") и Центральном административных округах (на эксплуатационной площадке "Пресня").

Для самых современных электробусов на пяти площадках установили новые и модернизировали действующие зарядные станции с пантографами инвертированного типа. В настоящее время такие станции работают на эксплуатационных площадках "Коньково", "Нагорная" и "Пресня", а также на конечных станциях "Саларьево" и "Беляево".

Принцип работы такой станции заключается в том, что на зарядной мачте токопередающее устройство заменено на пантограф. Электробус подъезжает к станции, водитель подает команду – пантограф опускается и подключается к токопринимающим контактным рельсам на крыше машины, после чего аккумуляторы начинают заряжаться. Это упрощает процесс зарядки.

Электробусы поставляются в Москву с 2018 года, а с 2022-го в городе вводятся модели улучшенной комплектации. В таких машинах установлено адаптивное освещение салона: для комфорта пассажиров в 14:00 холодный оттенок сменяется теплым. Передний указатель маршрута стал на 18% больше, запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров, а вес машины остался прежним.

В 2025 году на маршруты впервые вышли электробусы КамАЗ-52222 поколения А5. Внутри изменили планировку, расширив место для багажа на 15%, а также предусмотрели отсеки для ручной клади и обновил конструкцию дверей.

Электробусы обслуживаются на 13 площадках Мосгортранса. Общее число машин превышает 3,1 тысячи, они работают более чем на 310 маршрутах во всех округах столицы. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Электробусы оборудованы USB-портами для зарядки смартфонов и экранами, показывающими данные о следующих остановках, чтобы пассажирам было удобно. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены складные пандусы, кнопки для связи с водителем и выделенные места. При открытии дверей включается воздушная завеса, поддерживающая комфортную температуру внутри, а за безопасность отвечают камеры, установленные как снаружи, так и внутри салона.

Между тем электробусы появились на двух маршрутах наземного городского транспорта – № е12 и 145. Первый маршрут проходит через четыре административных округа, охватывает восемь районов и связывает их с метро, МЦК и МЦД. Второй работает на юго-западе и соединяет Обручевский, Коньково и Черемушки.