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14 ноября, 11:19

Политика

В Москве началась церемония прощания с послом России в США Дарчиевым

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым началась в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с дипломатом пришли его коллеги по министерству иностранных дел РФ, представители дипломатического корпуса и руководства ведомства. Также на церемонию прибыли преподаватели и ветераны дипломатической службы.

Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет. Причиной его смерти стало хроническое заболевание.

Свою дипломатическую службу Дарчиев начал в 1992 году. До 1997 года он работал в департаменте Северной Америки МИД РФ. С 1997 по 2002 год находился в должности советника посольства РФ в США, а в 2003–2005 годах был заместителем директора департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

В 2005 году Дарчиев вновь вернулся на работу в посольство России в США, где до 2010 года занимал пост советника-посланника. В том же году его назначили директором департамента Северной Америки МИД РФ. Эту должность он занимал до 2014 года.

До 2021 года Дарчиев представлял РФ в Канаде в качестве посла, следом вновь возглавил департамент Северной Америки МИД РФ. В 2025 году дипломат перешел на должность директора департамента Северной Атлантики, а 6 марта 2025-го был назначен послом России в Соединенных Штатах.

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