Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 10:59

Общество

Международный форум омбудсменов пройдет 16-18 ноября в Москве

Фото: 123RF.com/koonsiri

Международный форум омбудсменов пройдет с 16 по 18 ноября в Москве. В его рамках представители 70 стран обсудят новые подходы к защите прав человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ.

В программе – три дня работы в рамках Евразийского альянса омбудсменов и международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека и обмену лучшими правозащитными практиками. Как отметила омбудсмен, в центре внимания – развитие международного сотрудничества и поиск эффективных механизмов помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

"Важно, чтобы человек мог рассчитывать на поддержку независимо от того, в какой стране он оказался", – добавила она.

Отдельное внимание на форуме уделят молодежи: ее участию в правозащитной повестке, новым инициативам и роли молодых людей в формировании будущего системы защиты прав человека.

Ранее дни Москвы в китайском Чэнду объединили деловые встречи, форум, спортивные соревнования и культурные мероприятия.

11 ноября министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин и мэр Чэнду Чэнь Шупин подписали программу сотрудничества на 2027–2029 годы. Она предусматривает совместные проекты в экономике, туризме, здравоохранении, социальной защите, образовании и гуманитарной сфере.

Читайте также


обществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика