Международный форум омбудсменов пройдет 16-18 ноября в Москве

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Международный форум омбудсменов пройдет с 16 по 18 ноября в Москве. В его рамках представители 70 стран обсудят новые подходы к защите прав человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ.

В программе – три дня работы в рамках Евразийского альянса омбудсменов и международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека и обмену лучшими правозащитными практиками. Как отметила омбудсмен, в центре внимания – развитие международного сотрудничества и поиск эффективных механизмов помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

"Важно, чтобы человек мог рассчитывать на поддержку независимо от того, в какой стране он оказался", – добавила она.

Отдельное внимание на форуме уделят молодежи: ее участию в правозащитной повестке, новым инициативам и роли молодых людей в формировании будущего системы защиты прав человека.

Ранее дни Москвы в китайском Чэнду объединили деловые встречи, форум, спортивные соревнования и культурные мероприятия.

11 ноября министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин и мэр Чэнду Чэнь Шупин подписали программу сотрудничества на 2027–2029 годы. Она предусматривает совместные проекты в экономике, туризме, здравоохранении, социальной защите, образовании и гуманитарной сфере.

