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10 ноября, 09:08

Город

В столице анонсировали программу к годовщине открытия двух площадок "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Прошлой осенью в Восточном и Западном административных округах столицы начали работать два мультиформатных пространства "Молодежь Москвы". 12 ноября в честь годовщины с момента открытия их гостей ждет культурная программа с мастер-классами, концертом и показом короткометражного фильма, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Посещение бесплатное по предварительной онлайн-регистрации.

"В городе есть уже три подобные площадки, первая появилась в 2022 году в Южном округе. В этих пространствах ребята могут забронировать студии звукозаписи и 3D-печати, залы для танцевальных репетиций и спортивных тренировок, мастерские, коворкинги и другие помещения", – отметила Сергунина.

Молодежь проводит на площадках лекции, презентации, кибертурниры, модные показы, обучающие программы, интеллектуальные игры.

В пространствах организуют и крупные события, такие как церемония открытия молодежного форума "Наследие", награждение победителей конкурса "Студент года Москвы", патриотический фестиваль "Единение", гала-концерт фестиваля "Московская студенческая весна".

Площадки расположены на проспекте Вернадского, улице Измайловский Вал и в Холодильном переулке. Они открыты ежедневно с 10:00 до 20:00. Помещения нужно бронировать заранее на портале "Молодежь Москвы".

Создание условий для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее в столице завершилась деловая программа Международной недели "Народы России". В нее вошли более 40 мероприятий, разделенных по тематическим направлениям. Мероприятия посетили более 2,6 тысячи представителей делегаций из зарубежных стран и российских регионов.

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