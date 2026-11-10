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10 ноября, 10:29

Транспорт

На северо-востоке Москвы расширят до четырех полос Поморскую улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поморскую улицу на северо-востоке столицы расширят вдвое, с двух до четырех полос. Работы ведут в рамках развития дорожной инфраструктуры Отрадного и части Алтуфьевского района, сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реализация одного из двух проектов завершена – специалисты уже привели в порядок несколько участков уличной сети. Они реконструировали Поморскую улицу, дублер Алтуфьевского шоссе и Проектируемый проезд № 4052.

На пересечении дорог возле автозаправочной станции появилось круговое движение, а под вторым Алтуфьевским путепроводом уложили новое покрытие.

Теперь строителям предстоит завершить второй проект. Центральное место в нем занимает расширение Поморской улицы, где количество полос увеличится с двух до четырех. Одновременно обновят Проектируемый проезд № 2257 и проложат дорогу вдоль железнодорожных путей Савеловского направления Московской железной дороги.

Еще одна задача – продлить Проектируемый проезд № 2176, чтобы улучшить подъезд к остановочному пункту первого Московского центрального диаметра Дегунино.

Изменения коснутся не только проезжей части: на территории появятся велодорожки и остановки городского транспорта. Также потребуется перенести инженерные коммуникации и благоустроить прилегающие участки. Весь комплекс работ по двум проектам охватывает около трех километров улично-дорожной сети.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам строительства. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры столицы соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Москве обустроили новые выделенные полосы для наземного транспорта сразу на пяти улицах – Авангардной, Улофа Пальме, Нижегородской, Новощукинской и Маршала Василевского. Они начнут работать 28 ноября, а их общая протяженность составит почти 1,4 километра.

Благодаря переразметке количество полос для автомобилистов на этих участках удалось сохранить. Ожидается, что после запуска время проезда по новым выделенным участкам, в том числе для магистральных маршрутов, сократится в три-четыре раза.

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