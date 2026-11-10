В четырех регионах России выросла численность волков

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Как минимум в четырех регионах России за последние годы заметно выросла численность волков – в Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии. Об этом РИА Новости сообщили в профильных ведомствах регионов.

В Астраханской области в 2026 году насчитали почти 2,5 тысячи особей – примерно вдвое больше, чем в 2024 году. Как пояснили в службе природопользования региона, рост численности связан с улучшением кормовой базы и отсутствием антропогенного стресса.

По данным Минэкологии Башкирии, в регионе за 8 лет популяция выросла более чем на четверть и в 2026 году составила 870 особей. Там пояснили, что причиной стали увеличение численности копытных и неосвоение охотниками устанавливаемых лимитов добычи этих животных.

Кроме того, пресс-служба главы Мордовии заявила, что за последние 2 года в регионе волков стало почти в 2,3 раза больше – до 306 особей. В свою очередь, пресс-служба правительства Мурманской области отметила, что в 2026 году популяция составила 423 особи, что на 38% больше, чем 3 года назад.

Стабильная численность либо небольшой прирост, связанный с естественными факторами и миграционными процессами, отмечаются в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Новгородской и Белгородской областях, Северной Осетии, Саратовской, Самарской и Ленинградской областях.

Небольшое сокращение численности зафиксировали в Краснодарском и Пермском крае, а также в Ростовской области.

"Правительство Ростовской области ежегодно выделяет денежные средства для регулирования численности волка и шакала", – рассказали в Минприроды Ростовской области.

Охотникам там выплачивают вознаграждение за добычу этих животных.

Ранее сообщалось о случаях появления волков в жилых зонах разных регионов России. В частности, СМИ писали, что с начала осени жители Подмосковья не менее 10 раз замечали хищников в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры. Сообщения о встречах с животными также поступали из Ленинградской области, Екатеринбурга и Тюмени.

При этом позднее в комитете лесного хозяйства Московской области указали, что численность волков в Подмосковье не превышает 25 особей с 2018 года, а охотничьи хозяйства не отмечают резкого роста популяции или увеличения числа встреч с хищниками.