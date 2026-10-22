Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 09:11

Общество

Популяция лис в Подмосковье выросла на 40% за последние несколько лет

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Популяция лис в Московской области за несколько лет выросла примерно на 40%, сообщил исполнительный директор московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин в беседе с РИА Новости.

По его словам, еще четыре года назад речь шла о 3,5 тысячи особей, а теперь это число составляет 5 тысяч. Вольпин отметил, что на появление молодых лис вблизи населенных пунктов влияют рост популяции и сезонные факторы.

Ранее СМИ сообщали о массовых выходах лис к людям в российских регионах. Диких животных в том числе замечали в Москве и Подмосковье. Причиной нашествия специалисты называли неопытность молодых хищников. Родившиеся весной лисята выросли, покинули семьи и теперь ищут собственные территории и пропитание.

Лисы идут к людям из-за легкой добычи – мусора, корма для животных и грызунов. Кроме того, массовые встречи с животными могут быть связаны с сезоном размножения, погодой, строительными работами и нарушением привычных укрытий.

Читайте также


животныеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика