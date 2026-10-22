Популяция лис в Подмосковье выросла на 40% за последние несколько лет

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Популяция лис в Московской области за несколько лет выросла примерно на 40%, сообщил исполнительный директор московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин в беседе с РИА Новости.

По его словам, еще четыре года назад речь шла о 3,5 тысячи особей, а теперь это число составляет 5 тысяч. Вольпин отметил, что на появление молодых лис вблизи населенных пунктов влияют рост популяции и сезонные факторы.

Ранее СМИ сообщали о массовых выходах лис к людям в российских регионах. Диких животных в том числе замечали в Москве и Подмосковье. Причиной нашествия специалисты называли неопытность молодых хищников. Родившиеся весной лисята выросли, покинули семьи и теперь ищут собственные территории и пропитание.

Лисы идут к людям из-за легкой добычи – мусора, корма для животных и грызунов. Кроме того, массовые встречи с животными могут быть связаны с сезоном размножения, погодой, строительными работами и нарушением привычных укрытий.

