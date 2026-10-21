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21 октября, 12:12

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Профессор Зиновьев: лисы чаще выходят к людям из-за расселения молодняка и нехватки корма

Ученый объяснил всплеск встреч с лисами расселением молодняка и дефицитом корма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Массовые встречи с лисами в ряде российских регионов могут быть вызваны осенним расселением молодняка, сезоном размножения, погодой, сокращением естественных кормов, строительными работами и нарушением привычных укрытий. Об этом в беседе с ТАСС сообщил завкафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, профессор Андрей Зиновьев.

Ранее СМИ сообщали о встречах с хищниками в Москве, Подмосковье, Краснодарском и Ставропольском крае, Ленинградской и Самарской областях, Башкирии, Татарстане и других регионах. В частности, дикая лиса зашла на территорию Городской фермы ВДНХ, попыталась украсть петуха Мазая, но специалисты его спасли.

"Кроме того, эффект "массовости" усиливают камеры смартфонов и соцсети: один зверь, снятый несколькими людьми, может породить целую серию сообщений", – сказал ученый.

По словам Зиновьева, лисы идут к людям главным образом из-за легкой добычи – мусора, корма для животных и грызунов, а осенью их чаще замечают из-за расселения молодняка. Хотя лисы охотятся на грызунов, проблему крыс в городах они не решают: численность последних зависит от количества отходов и состояния инфраструктуры.

Освоение городов лисами ученый назвал частью урбанизации дикой фауны. Животные остаются там, где есть пища, вода и укрытия. В ряде европейских городов устойчивые популяции лис живут десятилетиями, а люди видят лишь малую их часть из-за скрытного, преимущественно ночного образа жизни.

Таким образом, отдельный осенний всплеск встреч с лисами может закончиться, но эти животные как элемент городской экосистемы, вероятно, останутся. Зиновьев уверен, что вопрос стоит не в том, можно ли полностью удалить лис из города, а в том, как не создавать условий для опасного сближения с человеком.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов в беседе с Москвой 24 рассказывал, что к лисе нельзя приближаться из-за угрозы заражения бешенством. По его словам, чаще всего они появляются в городах в сентябре, октябре и ноябре, когда молодняк покидает родителей и начинает осваивать новые территории. Звери не нападают на человека первыми, однако могут проявить агрессию и укусить, если почувствуют угрозу. Поэтому не надо приближаться, пытаться поймать, погладить их.

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