Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет при федеральном омбудсмене

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила главному редактору RT Маргарите Симоньян руководить Общественным советом при уполномоченном по правам человека и сформировать его состав. Об этом она сообщила в своем канале в МАХ.

"Я знаю Маргариту как человека, который не остается в стороне, когда кому-то нужна помощь. Она умеет быстро находить выход из сложных ситуаций и собирать вокруг себя людей, готовых брать на себя ответственность. Именно такие люди нужны нашему Общественному совету", – написала Лантратова.

По ее мнению, в совет следует включить представителей некоммерческих организаций, представителей гражданского общества – журналистов, юристов и экспертов, которые знают о проблемах граждан и готовы участвовать в их решении.

Она отметила, что работа объединения должна быть направлена не только на помощь в отдельных ситуациях, но и на выявление причин проблем, чтобы предотвращать их повторение. Совет, по замыслу Лантратовой, станет площадкой для обсуждения сложных вопросов и поиска решений с учетом разных мнений.

Ранее Лантратова напомнила о трудовых льготах для работающих пенсионеров. Они могут брать до 14 дней отпуска без сохранения зарплаты в год, а с прошлого года им вновь индексируют пенсии. Кроме того, работающие пенсионеры вправе получать налоговые вычеты на лечение, жилье и обучение.