Симоньян предложила помощь пострадавшим от атаки беспилотников в Подмосковье

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим от ночной атаки беспилотников в Подмосковье.

"Пишите, кому нужна помощь", – написала она в мессенджере МАХ.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, над территорией региона были сбиты 185 беспилотников в 16 муниципалитетах.

Атака на столицу продолжается с 5 октября. По информации Сергея Собянина, в настоящий момент над городом сбито 173 украинских дрона. При этом на протяжении ночи на Московский регион летели 650 БПЛА, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, еще девять жителей получили ранения. На всех пострадавших территориях продолжают работать экстренные и коммунальные службы, открыта горячая линия.

