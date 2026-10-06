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06 октября, 09:05

Происшествия

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА прокуратура Московской области организовала горячую линию, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в ходе массированной атаки дронов погиб человек. Кроме того, есть пострадавшие, повреждены частные дома и автомобили.

По указанию прокурора Подмосковья Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Они координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания всесторонней помощи пострадавшим и оценки нанесенного ущерба. Обратиться на горячую линию можно по номеру +7 (916) 240-31-28.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице с вечера 5 октября до 05:00 6 октября уничтожили 134 беспилотника. Кроме того, по данным мэра, на Московский регион летели 650 дронов, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

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