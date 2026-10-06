Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 134 БПЛА, летевших на столицу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожены еще 10 дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее градоначальник сообщал, что средства ПВО перехватили 19 БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Всего в период с вечера 5 октября до 05:00 6 октября на подлете к столице было уничтожено 134 беспилотника. Кроме того, по данным Собянина, на Московский регион летели 650 дронов, большую часть из них уничтожили на дальних рубежах.

В результате атаки в Подмосковье погиб один мирный житель. Шесть человек получили различные травмы. Кроме того, в нескольких населенных пунктах зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей. В настоящий момент на местах ЧП работают экстренные службы, работы по устранению последствий продолжаются.

