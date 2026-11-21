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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на должность своего заместителя по вопросам ядерной энергетики. Об этом ТАСС заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

По его словам, в секретариате организации рассчитывают, что Ферапонтов приедет в австрийскую столицу уже в начале 2027 года.

"Назначение состоялось, представители секретариата, отвечающие за административно-кадровые вопросы, уже связывались с Ферапонтовым", – сказал Устинов.

Сейчас обсуждается, когда именно новый заместитель сможет прибыть в Вену, чтобы запустить связанные с подписанием контракта бюрократические процедуры, уточнил дипломат.

Сам Ферапонтов сообщил ТАСС, что на новой должности будет отвечать за глобальное развитие и технологическую поддержку мирной атомной энергетики в государствах – членах агентства.

Ранее СМИ сообщили, что 16 ноября Гросси направил письмо всем 35 членам Совета управляющих МАГАТЭ, в котором предложил кандидатуру Ферапонтова. По уставу организации окончательное решение о назначении преемника остается за главой агентства.

До этого стало известно, что российская сторона будет участвовать в консультациях, которые пройдут в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. Официально заявки на пост поступили в том числе от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и экс-президента Чили Мишель Бачелет.

