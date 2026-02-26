Слушания кандидатов на пост генсека ООН начнутся с 20 апреля

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Слушания кандидатов на пост генерального секретаря ООН начнутся с 20 апреля. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

"На сегодня официально подали заявки генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль. – Прим. ред.) Гросси, который был номинирован Буэнос-Айресом, и экс-президент Чили, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека (Мишель. – Прим. ред.) Бачелет, выдвинутая Сантьяго, Бразилиа и Мехико", – приводит его слова ТАСС.

Логвинов пояснил, что следующим этапом станет проведение так называемых интерактивных диалогов и слушаний с претендентами. Кандидаты смогут презентовать свою предвыборную программу и поделиться оценками текущей деятельности ООН.

Ранее сообщалось, что выдвинувшие Гросси власти Аргентины считают, что он прекрасно продемонстрировал умения продвигать дипломатический диалог в условиях непростых конфликтов и кризисов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва комплексно подойдет к выборам генсека ООН. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов отмечал, что будущий генсекретарь в первую очередь должен обладать нужным опытом и профессиональными качествами.