Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН

Фото: ТАСС/EPA/ALEX HALADA

Власти Аргентины выдвинули кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на должность генсекретаря ООН. Об этом сообщили в МИД страны.

В Аргентине считают, что Гросси прекрасно продемонстировал свои умения продвигать дипломатический диалог в условиях непростых конфликтов и кризисов. Это делает его подходящим кандидатом на пост генсека ООН на период 2027–2031 годов, отметили в МИД.

Ранее Гросси сообщил о начале ремонта поврежденных линий электропередачи (ЛЭП) на Запорожской АЭС. По его словам, работы стали возможны после установления локальных зон прекращения огня.

В ноябре руководитель МАГАТЭ прибыл в Калининград для встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Основной темой их беседы стала ситуация вокруг Запорожской АЭС.