Глава МАГАТЭ сообщил, что несомненно приедет в Россию в ближайший год

Фото: ТАСС/Zuma

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайший год, до выборов генсекретаря организации, несомненно вернется в Россию. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

"Несомненно, потому что у нас очень насыщенная повестка", – сказал Гросси.

Ранее в ноябре глава МАГАТЭ посетил Калининград, встретившись с с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Основной темой беседы стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, писали СМИ.

До этого, в сентябре, Гросси встретился с Владимиром Путиным в Кремле. В ходе переговоров глава РФ напомнил, что Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. Кроме того, сейчас сотрудничество МАГАТЭ с Москвой налажено практически по всем направлениям.

