Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Фото: kremlin.ru

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"<…> восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней", – говорится в публикации организации в соцсети X.

Сотрудники МАГАТЭ подтвердили артобстрелы в районе ЗАЭС 16 сентября. Несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами периметра станции, а в местах их падения загорелись сухие растения. Кроме того, представители МАГАТЭ заявляли о звуках выстрелов из стрелкового оружия в районе ЗАЭС.

Владимир Путин указал на попытки ВСУ наносить удары по территории Запорожской АЭС. Глава государства назвал подобные удары опасной игрой.

Гросси, в свою очередь, отмечал нестабильность ситуации. Он указал, что в настоящее время ЗАЭС справляется с работой благодаря аварийным дизельным генераторам.