Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 22:32

Политика

Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Фото: kremlin.ru

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"<…> восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней", – говорится в публикации организации в соцсети X.

Сотрудники МАГАТЭ подтвердили артобстрелы в районе ЗАЭС 16 сентября. Несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами периметра станции, а в местах их падения загорелись сухие растения. Кроме того, представители МАГАТЭ заявляли о звуках выстрелов из стрелкового оружия в районе ЗАЭС.

Владимир Путин указал на попытки ВСУ наносить удары по территории Запорожской АЭС. Глава государства назвал подобные удары опасной игрой.

Гросси, в свою очередь, отмечал нестабильность ситуации. Он указал, что в настоящее время ЗАЭС справляется с работой благодаря аварийным дизельным генераторам.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика