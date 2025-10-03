03 октября, 22:32Политика
Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС
Фото: kremlin.ru
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"<…> восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней", – говорится в публикации организации в соцсети X.
Сотрудники МАГАТЭ подтвердили артобстрелы в районе ЗАЭС 16 сентября. Несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами периметра станции, а в местах их падения загорелись сухие растения. Кроме того, представители МАГАТЭ заявляли о звуках выстрелов из стрелкового оружия в районе ЗАЭС.
Владимир Путин указал на попытки ВСУ наносить удары по территории Запорожской АЭС. Глава государства назвал подобные удары опасной игрой.
Гросси, в свою очередь, отмечал нестабильность ситуации. Он указал, что в настоящее время ЗАЭС справляется с работой благодаря аварийным дизельным генераторам.
