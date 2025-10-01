Гендиректор МАГАТЭ отметил нестабильность ситуации на ЗАЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Рисков для Запорожской АЭС нет, но ситуация остается нестабильной с точки зрения ядерной безопасности. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В релизе он указал, что в настоящее время станция справляется с работой благодаря аварийным дизельным генераторам. По его словам, пока они продолжают работать, для ЗАЭС "нет непосредственной опасности".

Ранее сотрудники МАГАТЭ подтвердили артобстрелы в районе станции 16 сентября. Отмечается, что несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами периметра ЗАЭС, примерно в 400 метрах от внеплощадочного хранилища дизельного топлива.

В местах падения снарядов загорелась сухая растительность. Кроме того, представители МАГАТЭ заявляли о звуках выстрелов из стрелкового оружия в районе ЗАЭС.